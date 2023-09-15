Опубликовано: 21:22, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российское правительство обсудило способы борьбы с ростом цен на топливо в России. Совещание прошло под председательством Александра Новака.

Два пути стабилизации топливных цен рассматривает сейчас российское правительство, их назвал источник в кабмине.

Как сообщает ТАСС, способы снижения внутренних цен на топливо обсуждались на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями различных компаний и ведомств. Участники озвучивали свои мысли.

По итогам совещания были озвучены два варианта.

Первый предполагает наложение временного запрета на поставки нефтепродуктов за рубеж. Такая мера увеличит предложение внутри страны.

Второй способ – это увеличение экспортной пошлины. Рассматривалась возможность поднять ее до отметки $250 за тонну.