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Как бороться с подорожанием бензина в России? Правительство предложило варианты

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© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российское правительство обсудило способы борьбы с ростом цен на топливо в России. Совещание прошло под председательством Александра Новака.

Два пути стабилизации топливных цен рассматривает сейчас российское правительство, их назвал источник в кабмине.

Как сообщает ТАСС, способы снижения внутренних цен на топливо обсуждались на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями различных компаний и ведомств. Участники озвучивали свои мысли.

По итогам совещания были озвучены два варианта.

  • Первый предполагает наложение временного запрета на поставки нефтепродуктов за рубеж. Такая мера увеличит предложение внутри страны.
  • Второй способ – это увеличение экспортной пошлины. Рассматривалась возможность поднять ее до отметки $250 за тонну.
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