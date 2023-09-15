Российское правительство обсудило способы борьбы с ростом цен на топливо в России. Совещание прошло под председательством Александра Новака.
Два пути стабилизации топливных цен рассматривает сейчас российское правительство, их назвал источник в кабмине.
Как сообщает ТАСС, способы снижения внутренних цен на топливо обсуждались на встрече вице-премьера Александра Новака с представителями различных компаний и ведомств. Участники озвучивали свои мысли.
По итогам совещания были озвучены два варианта.
- Первый предполагает наложение временного запрета на поставки нефтепродуктов за рубеж. Такая мера увеличит предложение внутри страны.
- Второй способ – это увеличение экспортной пошлины. Рассматривалась возможность поднять ее до отметки $250 за тонну.