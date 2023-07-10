Цены на бензин Аи-92 в России решили не останавливаться на достигнутом

Бензин Аи-92 снова растет в цене: сегодня в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) он вновь обновил свой исторический рекорд, впервые превысив 59 тыс рублей за тонну.
Самое популярное у российских автолюбителей горючее подорожало на 0,49% и сейчас Аи-92 торгуется за 59 198 рублей за тонну. За два летних месяца марка обновила уже несколько рекордов, передает РИА Новости.
Хотя отопительный сезон еще не наступил, подорожал и мазут – он прибавил в цене 1,07% и сейчас стоит 18 442 рублей за тонну.
А вот стоимость бензина марки Аи-95 пошла вниз – ненамного, на 0,05%, тем не менее, цена в 65 967 рублей за тонну – приятное известие. Подешевело на 0,13% и летнее дизельное топливо – сейчас оно стоит 51 871 рубль за тонну.
Есть шанс, что подешевеют и авиабилеты - авиакеросин потерял в цене целых 3,03%, до 63 472 рублей, и это должно неминуемо сказаться на размере топливного сбора, который в конечном счете входит в стоимость самой авиаперевозки.