В России снова дорожает бензин

Опубликовано: 18:12, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня вечером цены на автомобильное и авиатопливо на российской бирже внезапно пошли вверх, а цена самого популярного в стране бензина Аи-92 еще и установила рекорд, обновив исторический максимум – теперь он стоит почти 59 тысяч рублей за тонну.

Те, кто полагал, что в России слишком дорогое автомобильное топливо, сильно ошибались, и это сегодня показали торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

По итогам торгов на бирже, завершившихся сегодня, практически все виды бензина, мазута, дизтоплива и авиакеросина устремились вверх, а стоимость бензина Аи-92 вновь обновила свой исторический рекорд, подобравшись к 59 тыс рублей за тонну, передает РИА Новости.

В процентном соотношении 92-й подорожал сегодня на 0,16%, до 58 912 рублей за тонну, и это – буквально через три дня после того, как во вторник он обновил рекорд осени 2021 года. Еще больше вырос в цене Аи-95 он прибавил 0,58% и сейчас торгуется по цене 65 999 рублей за тонну. Не стали отставать и более тяжелые фракции – так, летнее дизельное топливо подорожало на 0,38%, до 51 939 рублей за тонну, а мазут "потяжелел" на 1,43%, до 18 247 рублей.

Подрос в цене и авиакеросин – он прибавил в цене 0,41%, до 65 456 рублей за тонну. А значит - следует ждать роста топливного сбора и стоимости и так не дешевых авиабилетов.