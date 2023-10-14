ЦАХАЛ вошел в Газу

СМИ сообщают о вхождении израильской армии в Газу. ЦАХАЛ завершил окружение города, авиация и корабли наносят удары по командным центрам и местам запуска ракет.

Издание The Hill со ссылкой на источники сообщает о вхождении израильской армии в город Газа после его окружения.

Как заявил сотрудник армии обороны Израиля Даниэль Хагари, после того, как ЦАХАЛ окружил город, по командным центрам ХАМАС, местам запуска ракет и другой инфраструктуре наносятся удары. По его словам, это делают авиация и боевые корабли.

"Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия, даже если это трудно, ЦАХАЛ и его солдаты одерживают верх"

- Даниэль Хагари

Глава генштаба армии Герци Халеви подчеркнул, что солдаты ЦАХАЛ действуют в центре Газы, "ведя бои лицом к лицу". Он добавил, что израильские солдаты сражаются в городской труднодоступной местности.

Пресс-служба ЦАХАЛ информирует, что армия нанесла удары авиацией и артиллерией по позициям ХАМАС, в ходе которых представители движения были уничтожены, а угроза для израильских военных устранена.