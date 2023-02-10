АЭС в Казахстане – эксперты МАГАТЭ одобрили площадку в Улкене

В Астане рассказали, как специалисты МАГАТЭ оценили место, где будут строить АЭС в Казахстане. Речь идет о селе Улкен в Алматинской области.

Готовность площадки для строительства АЭС в Казахстане оценили эксперты МАГАТЭ, подробности рассказал глава Минэнерго РК.

Представители международного агентства посетили Казахстан в прошлом месяце, напоминает ТАСС.

"Они в целом отметили, что площадка Улькена готова, то есть, пригодна для строительства атомной станции"

– Алмасадам Саткалиев

Кто будет строить АЭС в Казахстане?

На данный момент подрядчик для строительства станции еще не выбран. Им может стать и Росатом.

Не окончательно решен и вопрос о создании АЭС в целом. По распоряжению президента будет назначен референдум, на котором о необходимости строительства станции выскажется народ. По его итогам и будет принято окончательное решение.