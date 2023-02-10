АЭС в Казахстане – эксперты МАГАТЭ одобрили площадку в Улкене

Готовность площадки для строительства АЭС в Казахстане оценили эксперты МАГАТЭ, подробности рассказал глава Минэнерго РК.
Представители международного агентства посетили Казахстан в прошлом месяце, напоминает ТАСС.
"Они в целом отметили, что площадка Улькена готова, то есть, пригодна для строительства атомной станции"
– Алмасадам Саткалиев
Кто будет строить АЭС в Казахстане?
На данный момент подрядчик для строительства станции еще не выбран. Им может стать и Росатом.
Не окончательно решен и вопрос о создании АЭС в целом. По распоряжению президента будет назначен референдум, на котором о необходимости строительства станции выскажется народ. По его итогам и будет принято окончательное решение.