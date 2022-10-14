В Армению едут представители мониторинговой комиссии ПАСЕ

Через несколько дней в столицу Армении приедут представители мониторинговой комиссии ПАСЕ. В рамках визита они проведут встречи с руководством республики.

На следующей неделе в Армению приедут содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам республики. Об этом пишут местные СМИ.

В ходе поездки в Ереван, которая продлится с 6 по 8 ноября, Кимо Кильюнен и Бориана Аберг пообщаются с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они также проведут встречи с представителями парламента и главами Минюста и МВД.

Помимо этого, представители ПАСЕ встретятся с председателем Конституционного суда, ЦИК и других ведомств.