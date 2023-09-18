АИС: армянская "Весна" - плагиат с азербайджанской песни

Армянские исполнители присвоили знаменитую песню Sənə qurban, информирует Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана.
Специалисты расследуют факт присвоения и распространения на Youtube песни под названием "Гарун" ("Весна"). Она положена на музыку азербайджанского композитора Алекпера Тагиева для песни Sənə qurban. Произведение было впервые исполнено в 1968 году и входит в "Золотой фонд" Азербайджанского радио.
"Исполняемая под названием "Гарун" песня совпадает с музыкальным произведением выдающегося азербайджанского композитора Алекпера Тагиева Sənə qurban. Отметим, что эта песня написана Алекпером Тагиевым на слова азербайджанского поэта Микаила Мушфига и впервые была исполнена Зейнаб Ханларовой в 1968 году"
– Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана
В ведомстве подчеркнули, что данная песня в 1978 году была зарегистрирована в Агентстве интеллектуальной собственности, которое тогда носило название Азербайджанское отделение Всесоюзного Агентства по авторским правам.
"Позже ее исполняли под названием "Гарун" ("Весна") армянские певцы Тигран Асатрян, Спитакчи Хайко, иранско-американский поп-исполнитель армянского происхождения Андраник Мададян и другие. Все архивные документы свидетельствуют о том, что песня Sənə qurban принадлежит азербайджанским авторам"
– АИС
В информации о музыкальном произведении, размещенном под названием "Гарун" на канале YouTube, не указывается имя композитора Алекпера Тагиева, что нарушает его личные и имущественные права как автора.
В сообщении агентства отмечается, что данный факт является очередным примером многолетнего плагиата армянских лиц в области музыки и литературы.