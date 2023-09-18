День национальной музыки в Азербайджане: когда, как и почему отмечается

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День национальной музыки в Азербайджане ежегодно отмечается 18 сентября. Расскажем, почему выбрана эта дата, чем знаменателен этот день в истории республики и как проходит этот праздник в Азербайджане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему День национальной музыки в Азербайджане отмечают 18 сентября?

День национальной музыки был установлен в 1995 году указом общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева по случаю 110-летия со дня рождения основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, композитора, музыковеда, педагога Узеира Гаджибекова. Он родился 18 сентября 1885 года, в один день с ним родился еще один известный азербайджанский композитор - Муслим Магомаев-старший. Примечательно, что Гаджибеков и Магомаев учились и работали вместе, дружили и даже были женаты на родных сестрах.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают День национальной музыки?

День национальной музыки, который отмечается в разных регионах республики, традиционно начинается с возложения цветов к памятнику Гаджибекову перед зданием Бакинской музыкальной академии, носящей его имя. Все театры, концертные залы, Дом-музей Гаджибекова и другие музеи готовят к празднику специальные программы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова

С 2009 года в Азербайджане ежегодно проводится международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова. Традиционно он открывается 18 сентября.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В разные годы в фестивале принимали участие Александр Гиндин, Алена Баева, Хатия Буниатишвили, Филипп Копачевский, Сергей Догадин, Величка Йочева, Микеле Кампанелла, Рауф Абдуллаев, Ульвия Гаджибекова, Егяна Ахундова, Мурад Адыгезалзаде, Мурад Гусейнов, Эйюб Кулиев, Фахраддин Керимов, турецкий государственный симфонический оркестр Чукурова, китайский филармонический оркестр Silk Road, другие азербайджанские и зарубежные музыканты и коллективы.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2021 году фестиваль впервые прошел в освобожденной Шуше. 18 сентября в культурной столице Азербайджана состоялся концерт Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением Агаверди Пашаева.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как пройдет фестиваль в 2023 году?

XV международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибекова будет проходить с 18 по 28 сентября. В эти дни в Баку, Гяндже, Шамкире и Шуше состоятся концерты, спектакли, выставки, научные конференции и мастер-классы.

В Шуше в первый день фестиваля Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит оперу Гаджибекова "Лейли и Меджнун".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Международный центр мугама в Баку объявил 18 сентября Днем открытых дверей, вход на дневной концерт будет свободным. А на Площади фонтанов праздничный концерт представит Азербайджанский государственный оркестр духовых инструментов. Вечером во Дворце Гейдара Алиева в Баку покажут балет Арифа Меликова "Легенда о любви". Посмотреть спектакль специально приедут российский артист балета, и.о. ректора Академии русского балета имени Вагановой, почетный профессор Бакинской академии хореографии Николай Цискаридзе, которого называют одним из лучших исполнителей партии Ферхада в "Легенде о любви", итальянский оперный режиссер, художественный руководитель знаменитого театра под открытым небом "Арена ди Верона" Стефано Треспиди и основатель известной итальянской компании Fazioli, производящей рояли, Паоло Фациоли.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Участниками XV международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибекова станут известные солисты и музыкальные коллективы из Азербайджана, России, Грузии, США, Франции, Хорватии, Сингапура и других стран. Они выступят на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в Азербайджанском национальном музее искусств, Центре Гейдара Алиева, Международном центре мугама, оперной студии Бакинской музыкальной академии, Зале камерной и органной музыки и на других концертных площадках.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В рамках фестиваля подготовлена специальная программа для подростков и молодежи. Так, в парке Центра Гейдара Алиева даст концерт оркестр народных инструментов, в который вошли ученики бакинских детских музыкальных школ и солисты Азербайджанской государственной детской филармонии. В дни фестиваля вокальные произведения Гаджибекова будут звучать на специальных площадках в крупных торговых центрах Баку в формате караоке, спеть их смогут все желающие.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджанском национальном музее ковра открылась выставка "Музыка на коврах". В экспозиции - связанные с музыкой портретные и сюжетные ковры и гобелены из музейной коллекции. В их числе - ковровые портреты Узеира Гаджибекова, Кара Караева и Дмитрия Шостаковича, сотканные на основе работ Таира Салахова и Эльдара Микаилзаде. Выставка будет работать в Баку все фестивальные дни.