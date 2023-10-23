Вестник Кавказа

Дагестанцы пожертвовали свыше 50 млн рублей на Палестину

Дагестанцы пожертвовали свыше 50 млн рублей на Палестину
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана заявил, что жители республики собрали для палестинцев более 50 млн рублей. Он добавил, что МЧС РФ выделило для этого два самолета.

Руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов раскрыл сумму, которую дагестанцы пожертвовали на жителей Палестины.

Он отметил, что через благотворительные фонды жители региона собрали свыше 50 млн рублей.

По словам главы региона, его советник Магомед Гаджимагомедов активно взаимодействует с благотворительным фондом "Инсан" и другими организациями, которые занимаются сбором денег для Палестины.

При этом Меликов подчеркнул, что отправка гуманитарной помощи в Палестину сейчас невозможна. Он добавил, что МЧС выделило для этого самолеты, однако активные боевые действия затрудняют процесс.

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