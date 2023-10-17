Путин дератифицировал ДВЗЯИ

Владимир Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он также подписал закон об отмене уведомления СЕ о военном положении в России.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который отзывает ратификацию Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), документ опубликован на сайте правовых актов.

Ранее данный вопрос рассматривали в Госдуме. Глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявлял, что решение соответствует национальным интересам России. По его словам, это зеркальный ответ Вашингтону, который не ратифицировал договор.

Помимо этого, Путин подписал закон, исключающий уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении военного положения на территории страны.