Госдума одобрила дератификацию ДВЗЯИ в первом чтении

Опубликовано: 12:49, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия был только что одобрен Госдумой. Нижняя палата российского парламента рассматривала его сегодня в первом чтении.

Все депутаты Госдумы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, или ДВЗЯИ, говорится на сайте ГД.

Ранее законопроект получил положительный отзыв профильного комитета нижней палаты.

Накануне сообщалось, что парламентарии планирует принять документ во всех трех чтениях до конца недели. В Совете Федерации он может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

Изначально о необходимости дератификации ДВЗЯИ заявил российский президент.