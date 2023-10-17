РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Госдума одобрила дератификацию ДВЗЯИ в первом чтении

Табличка на здании Государственной Думы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия был только что одобрен Госдумой. Нижняя палата российского парламента рассматривала его сегодня в первом чтении.

Все депутаты Госдумы проголосовали за принятие в первом чтении законопроекта, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, или ДВЗЯИ, говорится на сайте ГД.

Ранее законопроект получил положительный отзыв профильного комитета нижней палаты.

Накануне сообщалось, что парламентарии планирует принять документ во всех трех чтениях до конца недели. В Совете Федерации он может быть рассмотрен уже на следующей неделе.

Изначально о необходимости дератификации ДВЗЯИ заявил российский президент.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: когда был подписан ДВЗЯИ?

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний: когда был подписан ДВЗЯИ?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
740 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version