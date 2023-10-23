Страны ШОС создадут два международных транспортных коридора

Одним из итогов Транспортного форума стран-членов ШОС стали меморандумы о создании двух транспортных коридоров - из Беларуси в Пакистан через Россию, Казахстан и Узбекистан и из России в Кыргызстан через Каспий и Узбекистан.

На полях Транспортного форума стран-членов ШОС, проходящего в Ташкенте, подписаны меморандумы о взаимопонимании по созданию транспортных коридоров "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан" и "Россия – Каспийское море – Туркменистан – Узбекистан - Кыргызстан", сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Так, представители России, Узбекистана и Казахстана подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию и развитию международного транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан". Документ подписали министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев и заместитель министра транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

Также Россия, Узбекистан и Кыргызстан подписали Меморандум о взаимопонимании по формированию и развитию международного мультимодального транспортного коридора "Россия – Каспийское море – Туркменистан – Узбекистан - Кыргызстан". Свои подписи под документом поставили Илхом Махкамов, Дмитрий Зверев и министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев.

Целью встречи стало укрепление сотрудничества между представителями транспортно-логистического сектора стран ШОС и создание эффективных транспортных коридоров, говорится в сообщении.