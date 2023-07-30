Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Эрдоган приедет в Казахстан

Эрдоган приедет в Казахстан
Президент Казахстана совершит визит в Казахстан. Он примет участие в саммите Организации тюркских государств, на котором будет обсуждаться сотрудничество в рамках ОТГ.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба администрации президента

Глава Турецкой Республики приедет в Казахстан, чтобы принять участие в Х саммите Организации тюркских государств, который пройдет 2-3 ноября.

Отмечается, что руководители стран намерены поговорить о расширении сотрудничества в рамках организации. Кроме того, планируется обсудить текущие, глобальные и региональные вопросы.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
990 просмотров
Поделиться:
Почему в Турции растет инфляция?
Читайте также

Почему в Турции растет инфляция?

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы