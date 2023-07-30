Эрдоган приедет в Казахстан

Президент Казахстана совершит визит в Казахстан. Он примет участие в саммите Организации тюркских государств, на котором будет обсуждаться сотрудничество в рамках ОТГ.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с рабочим визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба администрации президента

Глава Турецкой Республики приедет в Казахстан, чтобы принять участие в Х саммите Организации тюркских государств, который пройдет 2-3 ноября.

Отмечается, что руководители стран намерены поговорить о расширении сотрудничества в рамках организации. Кроме того, планируется обсудить текущие, глобальные и региональные вопросы.