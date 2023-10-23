Поедет ли Блинкен в Турцию?

Турецкий источник сообщил накануне о планирующемся визите главы Госдепа в Анкару. Однако позже американское ведомство опубликовало график ближайших поездок Энтони Блинкена, и Турции в нем нет.

Госсекретарь США совершит визит в Турцию, заявил накануне источник в МИД этой страны.

По его данным, американский дипломат должен был приехать в Анкару 5 ноября.

Однако позже на сайте Госдепа был опубликован пресс-релиз с графиком зарубежных визитов Энтони Блинкена с сегодняшнего дня и вплоть до 10 ноября.

Из него следует, что в течение 8 дней Блинкен побывает на Ближнем Востоке, а именно в Израиле и Иордании, после чего отправится в Японию, Южную Корею и Индию. Турции в списке стран, которын он намерен посетить, нет.