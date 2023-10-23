Вестник Кавказа
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Ограбление обменника криптовалюты в Тбилиси: задержанным предъявлены обвинения

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уголовное дело о нападении на пункт обмена криптовалют продолжают расследовать в Тбилиси. Двум задержанным предъявлены обвинения.

Обвинения в разбое предъявлены двум мужчинам, которые были задержаны как подозреваемые в разбойном нападением на обменник криптовалюты в Тбилиси, рассказали в Генпрокуратуре Грузии.

В ведомстве также рассказали подробности преступления. Следствие выяснило, что накануне двое обвиняемых, действуя вместе с другими людьми, напали на клиентов обменника криптовалют в Тбилиси. Озвучивая угрозы, они отобрали крупную сумму, часть которой принадлежала клиентам, часть – самой компании:

  • $810,3 тыс,
  • 110 евро,
  • 6,5 тыс лари, что составляет около $2,5 тыс.

Теперь задержанным грозит тюрьма от восьми до 12 лет. Что касается меры пресечения, то прокуратура намерена потребовать взятия их под стражу.

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