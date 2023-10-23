Казахстан и Россия увеличат число рейсов между странами

Власти Казахстана и России приняли решение об увеличении количества рейсов и транзитных перевозок между странами.

Правительство Казахстана и России договорились о том, что будут расширять авиасообщение и увеличивать число транзитных перевозок между государствами. Сегодня в ходе заседания межправительственной комиссии в Туркестане были подписаны соответствующие документы замглавами правительств РК и РФ Сериком Жумангариным и Алексеем Оверчуком. В частности, будет расширено авиасообщение из Казахстана в Новосибирск и Челябинск.

Также представители правительства РФ и РК затронули тему перевозок через границу государств лесоматериалов. Было отмечено, что сейчас российская и казахстанская сторона прорабатывают вопросы ограничения вывоза пиломатериалов со стороны России.

Заместителем главы правительства Казахстана было подчеркнуто, что Россия один из крупнейших партнеров республики. Он заявил, что товарооборот между странами за прошлый год вырос почти на 10% и составил $27 млрд.

В свою очередь, Алексей Оверчук заявил, что Россия заинтересована в развитии цифровой сферы.

«Убеждены в большом потенциале российско-казахстанского сотрудничества в области цифровизации. <…> Сегодня на российских маркетплейсах зарегистрировано порядка 120 тысяч казахстанских поставщиков, их число растёт. Таким образом, развивается логистическая инфраструктура страны, локальное предпринимательство»

— Алексей Оверчук

В завершении заседания стороны выразили надежду на дальнейшее развитие двух сторонних отношений.