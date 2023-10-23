Золото в тумане и закат на море: самые красивые фото октября

Октябрь закончился, и осень вступает в свои права везде: в Москве, в Анталье, Карелии и Барнауле. Природа радует листопадом, туманами и яркими закатами. Представляем лучшие фото октября.

Природа постепенно переходит от осени к зиме.

Но пока до снежных бурь еще далеко, есть возможность насладиться осенними чудесами. Они видны везде: и в северной Карелии, и в сибирском Барнауле, и в Москве, и в теплой Анталье, где, впрочем, в любое время года туристов ждут таинственная Мира Ликийская и саркофаг Николая Чудотворца в Демре.

Представляем самые душевные фото октября со всего мира.