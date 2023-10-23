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Золото в тумане и закат на море: самые красивые фото октября

"Вестник Кавказа"
Октябрь закончился, и осень вступает в свои права везде: в Москве, в Анталье, Карелии и Барнауле. Природа радует листопадом, туманами и яркими закатами. Представляем лучшие фото октября.

Природа постепенно переходит от осени к зиме.

Но пока до снежных бурь еще далеко, есть возможность насладиться осенними чудесами. Они видны везде: и в северной Карелии, и в сибирском Барнауле, и в Москве, и в теплой Анталье, где, впрочем, в любое время года туристов ждут таинственная Мира Ликийская и саркофаг Николая Чудотворца в Демре.

Представляем самые душевные фото октября со всего мира.

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Новый речной трамвай на Москве-реке у Южного речного порта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новый речной трамвай на Москве-реке у Южного речного порта
Осень в Парке Яуза в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Осень в Парке Яуза в Москве
Пляж на Средиземноморском побережье Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Пляж на Средиземноморском побережье Турции
Туман на Воробьевых горах в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Туман на Воробьевых горах в Москве
Дождливая погода в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Дождливая погода в Москве
Аэропорт Антальи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Аэропорт Антальи
Вид Барнаула
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“. Вид Барнаула
Карелия. Долина водопадов около Лахденпохья
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Карелия. Долина водопадов около Лахденпохья
Новодевичий монастырь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Новодевичий монастырь
Люди у саркофага Николая Чудотворца в Демре в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Люди у саркофага Николая Чудотворца в Демре в Турции
Робот-доставщик Яндекса на улице Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Робот-доставщик Яндекса на улице Москвы
Москва-сити в тумане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Москва-сити в тумане
Ликийские гробницы в Мире в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ликийские гробницы в Мире в Турции
Ледяной дождь в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Ледяной дождь в Москве
Закат на Средиземном море
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Закат на Средиземном море
Карелия. Сортавала
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“. Карелия. Сортавала
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Лучшие осенние фото 2023: прекрасная золотая осень и туман в Москве
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Лучшие осенние фото 2023: прекрасная золотая осень и туман в Москве

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