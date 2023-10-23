Что будет с сектором Газа после победы Израиля

США и Израиль рассматривают несколько вариантов того, что произойдет с сектором Газа после того, как будут ликвидированы радикалы ХАМАС. В том числе, рассматривается раздел анклава между соседними странами.

В том случае, если радикалы ХАМАС будут ликвидированы израильскими военными, в Газу войдет миротворческий контингент, в состав которого войдут, в том числе, израильские военные.

Тогда палестинский анклав может перейти под контроль нескольких соседних стран, а также стран Европы: Саудовской Аравии, ОАЭ, США, Британии, Франции и Германии.

"Второй вариант предусматривает организацию миротворческой миссии подобно той, которая была закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года"

– Bloomberg

Третий и наиболее нежелательный для еврейского государства вариант – переход Газы под контроль ООН. По словам источников агентства – этот вариант маловероятен.