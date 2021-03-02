В Грузии заработал Starlink

В Грузии заработала спутниковая связь нового поколения Starlink, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х ее владелец, американский миллиардер Илон Маск.

Жители Грузии теперь могут воспользоваться новой, более совершенной и быстрой связью – им стала доступна спутниковая сеть Starlink, сообщил в своем аккаунте в собственной соцсети Х американский предприниматель, миллиардер Илон Маск.

"Starlink теперь доступна в Грузии"

- Илон Маск

Преимущества Starlink в том, что это - спутниковая сеть следующего поколения, при помощи которой можно использовать широкополосный доступ в интернет в любой точке планеты, передает РИА Новости.

Сейчас связь в сети обеспечивают около 4,2 тыс космических спутников, которые были выведены на орбиту компанией Маска SpaceX. Как заверил ее основатель, в скором времени такая связь будет доступна во всем мире.