Опубликовано: 23:33, 9 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альпинисты, туристы, пограничники и местные жители смогут пользоваться мобильной связью в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Там была впервые установлена базовая станция связи.

Верховья ущелья Безенги, расположенного в Черекском районе, теперь будут доступны для звонков по мобильной связи, рассказал директор одноименного альплагеря Алий Анаев.

"Сегодня в верховьях самого сурового и высокогорного ущелья страны в Безенгийском ущелье КБР запущена базовая станция ПАО "МегаФон" Альплагерь-Безенги, поддерживающая 4G и LTE"

– руководитель лагеря

Как пояснил Анаев ТАСС, горы представляют собой агрессивную среду, и ЧП здесь могут произойти буквально в любой момент. Теперь в случае каких-либо инцидентов альпинисты и просто туристы могут сообщить о случившемся, не дожидаясь сеансов связи по радио. Несомненно, мобильная связь поможет и пограничникам, и местным жителям на пастбищах и сенокосах.