Главы МИД Турции и Саудовской Аравии поговорили о секторе Газа

Во вторник, 31 октября, глава турецкого МИД пообщался по телефону с саудовским коллегой. Стороны обсудили последние события на Ближнем Востоке.
Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Саудовской Аравии. Об этом сказано в сообщении турецкого ведомства.
В ходе беседы Хакан Фидан и Фейсал бен Фархан Аль Сауд поговорили о ситуации на Ближнем Востоке.
Центральной темой стала эскалация в секторе Газа.
Помимо этого, в ведомстве рассказали, что турецкий министр пообщался сегодня по телефону с генеральным комиссаром БАПОР. Во время разговора Хакан Фидан и Филипп Лазарини затронули вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.
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