Азербайджан и ОАЭ обсудили сотрудничество

В ходе переговоров стороны обсудили международную и региональную повестки. Также было условлено развивать сотрудничество в области туризма, образования и IT-технологий.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу в президентом ОАЭ Шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, была затронута ситуация в регионе и на международном треке.

«В ходе встречи была подчеркнута важность политического диалога на высоком уровне в расширении повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ»

– МИД Азербайджана

Стороны констатировали, что Азербайджан и ОАЭ развивают сотрудничество, опираясь на принципы исламской солидарности, дружбы и братства. Было условлено в дальнейшем расширять взаимодействие в таких сферах как туризм, образование и IT-технологии.

Кроме того, обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.