Турция и ОАЭ подписали многомиллиардные контракты

Турция и Арабский Эмираты подписали ряд контрактов, которые объединят страны в различных сферах. Общая стоимость составляет $50,7 млрд.
Многомиллиардные контракты подписаны между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Абу-Даби.
Отмечается, что 13 соглашений, общая стоимость которых составляет $50,7 млрд, объединят две страны в различных сферах.
Таким образом, Турция и ОАЭ будут сотрудничать в энергетической, транспортной, финансовой, туристической, оборонно-промышленной, строительной и других сферах.
Как отметил Эрдоган, Анкара высоко оценивает тесное сотрудничество с Арабскими Эмиратами, которое выходит на уровень стратегического партнерства с заключением документа о взаимопонимании.