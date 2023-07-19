Турция и ОАЭ подписали многомиллиардные контракты

Опубликовано: 21:57, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Турция и Арабский Эмираты подписали ряд контрактов, которые объединят страны в различных сферах. Общая стоимость составляет $50,7 млрд.

Многомиллиардные контракты подписаны между Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами в ходе визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Абу-Даби.

Отмечается, что 13 соглашений, общая стоимость которых составляет $50,7 млрд, объединят две страны в различных сферах.

Таким образом, Турция и ОАЭ будут сотрудничать в энергетической, транспортной, финансовой, туристической, оборонно-промышленной, строительной и других сферах.

Как отметил Эрдоган, Анкара высоко оценивает тесное сотрудничество с Арабскими Эмиратами, которое выходит на уровень стратегического партнерства с заключением документа о взаимопонимании.