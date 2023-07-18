Турция и Саудовская Аравия объединяются в энергетике и обороне

Опубликовано: 11:01, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Турция и Саудовская Аравия будут сотрудничать в энергетической и оборонной сферах, соглашения о взаимопонимании подписали Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бен Салман.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве в различных сферах.

Стоит отметить, что турецкий лидер прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по странам Персидского залива.

Так, Анкара и Эр-Рияд договорились реализовывать план по сотрудничеству оборонных и энергетических ведомств, а также компании Baykar и Минобороны Королевства.

Помимо этого, Турция и КСА будут сотрудничать в сферах связи и инвестиций. Подписи под соглашением поставили представители Управления по коммуникациям администрации президента Турции и министерства информации Саудовской Аравии.