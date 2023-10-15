Вестник Кавказа
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США могут вернуться к переговорам с Ираном по СВПД

США могут вернуться к переговорам с Ираном по СВПД
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вашингтон не исключает возвращения к переговорному процессу с Тегераном по вопросу возрождения СВПД. Об этом заявил глава Госдепа США.

Соединенные Штаты опровергли информацию о том, что американские власти больше не вернутся к переговорам с Ираном по СВПД.

«Не буду вдаваться в гипотетические рассуждения о дипломатии. Просто скажу, что большой ошибкой был уход [предыдущей администрации США во главе с Дональдом Трампом] от СВПД. Это убирало хоть одну проблему - ядерную программу Ирана»

– глава Госдепа США Энтони Блинкен

Ранее в МИД РФ заявляли о том, что американская сторона наращивает санкционное давление на Тегеран, измышляя факты о том, что иранская ядерная программа представляет угрозу мировому сообществу.

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