В Восточном Зангезуре возведут три временных городка

Три новых поселения временного размещения появятся в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Они будут использоваться в служебных целях.

Власти Азербайджанской Республики приняли решение о возведении трех городков в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Сообщение о возведении жилых объектов распространила Служба восстановления, строительства и управления.

Новые поселения будут использоваться в служебных целях. В частности, для непостоянного размещения рабочих, которые будут производить работы по восстановлению региона.

Городки планируется разместить в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. На их строительство из госбюджета выделили 4 млн манатов.