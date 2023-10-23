Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

В Восточном Зангезуре возведут три временных городка

В Восточном Зангезуре возведут три временных городка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три новых поселения временного размещения появятся в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Они будут использоваться в служебных целях.

Власти Азербайджанской Республики приняли решение о возведении трех городков в Восточно-Зангезурском экономическом районе. Сообщение о возведении жилых объектов распространила Служба восстановления, строительства и управления.

Новые поселения будут использоваться в служебных целях. В частности, для непостоянного размещения рабочих, которые будут производить работы по восстановлению региона.

Городки планируется разместить в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах. На их строительство из госбюджета выделили 4 млн манатов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
890 просмотров
Поделиться:
Азербайджан вложит в Карабах и Восточный Зангезур 3,8 млрд манатов
Читайте также

Азербайджан вложит в Карабах и Восточный Зангезур 3,8 млрд манатов

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы