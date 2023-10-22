Аэропорт Абу-Даби запускает новый терминал

Самолеты в Абу-Даби вскоре начнет прибывать в новый терминал. В эмиратском аэропорту открывается один из крупнейших в мире терминалов.

В Абу-Даби 1 ноября откроется новый терминал A, к 14 ноября в него будут перенесены все рейсы.

Новый терминал в три раза больше прежнего. Первый рейс он уже принял, первой в новый терминал начала летать авиакомпания Etihad Airways. Официальное открытие состоится 1 ноября, тогда к полетам приступит Wizz Air Abu Dhabi и 15 других международных перевозчиков. К середине ноября терминал будет обслуживать рейсы 28 авиакомпаний - то есть всех, кто выполняет рейсы в столицу ОАЭ. Из Абу-Даби можно улететь по 117 направлениям.

Один из крупнейших в мире - свыше 740 тыс кв метров, сверхсовременный терминал позволит пассажирам быстро и почти автоматически проходить и регистрацию, и досмотр, и посадка. Биометрия в новом терминале аэропорта Абу-Даби внедрена на всех этапах подготовки к вылету - это впервые в мировой практике. Пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж, проходить паспортный контроль с помощью системы распознавания лиц, регистрироваться на посадку, пишет газета Khaleej Times.

Новый терминал аэропорта ежегодно сможет обслуживать свыше 45 млн пассажиров, кроме того одновременно могут приниматься 79 авиарейсов.