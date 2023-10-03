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Отдых в ноябре: россияне выбирают ОАЭ

Пальма Джумейра
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"
Туры на ноябрьские праздники этой осенью пользуются спросом у россиян. Большинство ищет пляжного отдыха - в топе продаж ОАЭ, Таиланд и Египет.

Ноябрьские праздники многие россияне предпочитают провести в путешествиях, основной спрос приходится на теплые страны.

В  этом году до 25% бронирований на ноябрьские праздники приходится на ОАЭ, также высок спрос на туры в Таиланд, Египет, Турцию. Каждый десятый турист выбирает отдых внутри страны - Сочи, Санкт-Петербург, Кавминводы.

Поездки, которые планируют туристы на начало ноября, в основном будут не слишком продолжительные - 3-7 дней.

По данным АТОР, в 2023 году спрос на туры с захватом ноябрьских праздников вырос по сравнению с прошлогодним на 10-15%.

"Среди факторов, стимулирующих продажи - возможность либо продлить отпуск за счет праздничных дат, либо начать его раньше, а также увеличение объемов авиаперевозки, в первую очередь, на зарубежных направлениях"

– АТОР

В настоящее время активно идут продажи туров на зимний сезон, больше всего туристов интересуют путевки в Кавминводы.

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