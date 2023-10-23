Израиль атаковал ХАМАС в туннелях сектора Газа

Израильские власти заявили, что армия страны атаковала ХАМАС в туннелях сектора Газа. Туннели считаются важной целью для Израиля.

Армия Израиля заявила о том, что палестинское движение ХАМАС было атаковано израильскими военными в туннелях сектора Газа. Об этом была опубликована информация в telegram-канале ЦАХАЛ. Отмечается, что туннели, находящиеся на территории сектора Газа, являются ключевой целью армии Израиля, так как позволят расширить масштабы наземной операции.

«Боевые силы ЦАХАЛ поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащие террористической организации ХАМАС»

— telegram-канал ЦАХАЛ

В это же время несколько палестинских СМИ сообщили о массированной атаке со стороны Израиля. Над несколькими районами сектора Газа после прилетов поднимаются столбы дыма.

Операция будет долгой

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что текущие действия ЦАХАЛ говорят о намерении Тель-Авива провести зачистку всего сектора Газа от ХАМАС.

"Новый этап сухопутных операций в Газе приведет к еще большему числу жертв среди гражданского населения и еще большему количеству разрушений в самом городе. Как я понимаю, Израиль будет стараться квартал за кварталом постепенно зачищать все районы Газы. Естественно, в процессе они будут разрушены, и если там будет оставаться мирное население, оно будет находиться под большой угрозой", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, следует ожидать и значительных потерь среди израильских военных, поскольку на новом этапе они оказываются в прямом соприкосновении с силами ХАМАС и запрещенного в России "Исламского джихада". Так что этот этап будет более сложный и более кровопролитный с обеих сторон, это безусловно", - выразил уверенность Кирилл Семенов.

Эксперт РСМД обратил внимание, что операция будет вестись не только в туннелях, но на всех уровнях Газы. "Речь идет о том, чтобы взять под контроль весь анклав Газы целиком. Сами по себе туннели невозможно контролировать без установления контроля над наземной частью. Поэтому сперва производится зачистка городских построек на поверхности, а затем становится возможной зачистка тоннелей в том или ином районе. Это все очень серьезно и, видимо, надолго", - предупредил он.