Когда начнется наземная операция Израиля в Газе? В ЦАХАЛ дали ответ

Опубликовано: 15:50, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт ЦАХАЛ

Вопрос о проведении наземной операции в секторе Газа пока не решен окончательно. Такое заявление сделал представитель Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ пока не знают наверняка, будет ли проводиться наземная операция, направленная на уничтожение радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь израильской армии.

По словам Ричарда Хехта, Израиль, безусловно, ведет подготовку к дальнейшим этапам войны с Палестиной. Но вот каков будет их формат, пока не раскрывается, передает Reuters.

"Все говорят о наземной операции, но это может быть что-то иное"

– Ричард Хехт

Спикер также заявил о способности Израиля вести войну одновременно на два фронта.

Комментируя возможность участия иностранных военных в боевых действиях, представитель армии выразил скептицизм относительно желания граждан США или Британии "проливать кровь".