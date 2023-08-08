Премьер Грузии поздравил Турцию со 100-летием

Грузинский премьер поздравил турецкого президента со 100-летием республики. Он отметил, что Грузию и Турцию сегодня связывают дружба и братство, что важно для развития отношений между странами.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием Турецкой Республики.

Выступая на торжественном приеме по случаю юбилея со дня создания республики, он отметил, что Турция стала одним из крупных политических и экономических игроков на мировой арене.

По словам главы правительства, сегодня Грузию и Турцию связывают дружба и братство, а сотрудничество со временем переросло в стратегическое партнерство.

Он подчеркнул, что Турция является одним из основных партнеров Грузии, а в этом году объем взаимной торговли превысил $2 млрд.

"Мы надеемся, что к концу этого года эта цифра достигнет $3 млрд, что станет еще одним поворотным моментом в нашем сотрудничестве"

- Ираклий Гарибашвили

Премьер также отметил, что стратегическое расположение позволило Грузии и Турции быть связующим звеном между Европой и Азией. По его мнению, сотрудничество бесценно с точки зрения обеспечения мира и процветания в регионе.