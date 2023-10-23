Израиль начал третий этап войны с ХАМАС

Израиль перешел к третьему этапу войны с ХАМАС, заявил сегодня премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщив о расширении вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа.

Израиль начал уже третий по счету этап войны с движением ХАМАС, заявил сегодня в аккаунте своего офиса в соцсети X премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы в гуще войны. Мы поставили перед собой четкую цель уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это систематически. Первый блокирующий этап завершен. Второй этап - удары по ним с воздуха - продолжается все время. Третий этап - Армия обороны Израиля расширила свое наземное вторжение в сектор Газа. Она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь методичного, поэтапного прогресса"

- Биньямин Нетаньяху

Напомним, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС совершило массовый ракетный обстрел Израиля, а также ворвалось на его территорию, взяв в заложники десятки человек из многих стран мира, в том числе из России.

Число жертв в секторе Газа превысило восемь тысяч человек, половина из которых дети, около 18 тыс получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тыс человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться более 200 человек.