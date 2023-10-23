Месси получил свой восьмой "Золотой мяч"

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси в очередной раз получил "Золотой мяч". Он мировой рекордсмен по количеству завоеванных наград.

Знаменитый Лионель Месси заработал "Золотой мяч", который вручался сегодня по итогам прошлого сезона газета France Football.

Награда стала для аргентинца уже восьмой, он единственный футболист с таким количеством "Золотых мячей". Приближается к нему только Криштиану Роналду, на счету которого пять премий.

Напомним, в прошлом сезоне Месси за 32 матча за "ПСЖ" во Франции забил 16 голов. В Лиге чемпионов за семь игр он сумел записать на свой счет четыре гола.

На ЧМ-2022 в Катаре Месси за семь матчей забил семь голов, причем два из них – в финальном матче.