Азербайджано-узбекский автозавод получил статус резидента в Гаджигабуле

Реализуемый усилиями Азербайджана и Узбекистана проект автозавода в Гаджигабуле перешел на новый этап. На предприятии найдут работу 1,2 тыс человек.

Совместное азербайджано-узбекское предприятие по производству легковых машин продолжают создавать в Гаджигабульском промышленном квартале, рассказал на своей странице в соцсети глава Минэкономики Азербайджана.

"Совместному азербайджано-узбекскому предприятию ООО Azərmaş CP присвоен статус резидента Гаджигабульского промышленного квартала, таким образом их число достигло 14"

– Микаил Джаббаров

По его словам, компания, располагающая капиталом 104 млн манатов, или более $61 млн, организует производство легковых машин, где смогут работать 1,2 тыс человек.

Как сообщалось ранее, завод открывается в Гаджигабульском районе, на расстоянии ста километров от Баку. Предприятие будет выпускать 30 тыс машин Chevrolet каждый год. В производстве будут применяться самые современные технологии, в том числе из Китая и США. Предварительные сроки открытия – май 2025 года.