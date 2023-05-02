Азербайджан и Узбекистан запустят автозавод в Гаджигабуле

Опубликовано: 15:33, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через два года в 100 км от Баку начнет работать новый автомобильный завод. Предприятие совместно откроют Азербайджан и Узбекистан. Будет налажен выпуск Chevrolet.

Азербайджан и Узбекистан запустят завод по производству автомобилей. Он появится на территории Азербайджана, в Гаджигабульском промышленном квартале.

На заводе, который возведут в 100 км от Баку, будут созданы 1200 рабочих мест. Открытие намечено на май 2025 года. Ежегодно предприятие будет изготавливать 30 тыс автомобилей.

Автозавод будет использовать передовые импортные технологии, в том числе из Китая, Кореи, США, Италии. Инвестиции в проект составят 88 млн манатов.

Производить в Гаджигабуле планируется автомобили Chevrolet, на заводе будет собираться модели Cobalt, Tracker, Malibu, Equinox.