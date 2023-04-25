"АвтоВАЗ" готов собирать новые автомобили Lada в Узбекистане

Опубликовано: 11:04, 25 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский "АвтоВАЗ" готов собирать свои обновленные автомобили Lada Vesta на сборочном конвейере в Узбекистане.

Российский концерн "АвтоВАЗ" готов возобновить сборку автомобилей в Узбекистане. В том числе на конвейер завода-партнера может встать новая Lada Vesta, - рассказал президент компании Максим Соколов.

"Уже сейчас мы совместно с нашим партнером рассматриваем ближайшие планы по восстановлению сборки наших автомобилей", отметил Соколов, передает РИА Новости.

Глава "АвтоВАЗа" добавил, что это будет флагманская модель Lada Vesta нового поколения, - рассказал он в ходе пленарной сессии в Ташкенте.