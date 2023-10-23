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Страны ЕАЭС идут на новый рекорд в торговле

Страны ЕАЭС идут на новый рекорд в торговле
© Фото: сайт ЕАЭС
У стран евро-азиатского содружества есть реальный шанс установить новый рекорд – в уходящем 2023 году он может превысить $100 млрд.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан – усиленно наращивают объем взаимной торговли, который в нынешнем может превысить планку в $100 млрд, заявил сегодня на Международном таможенном форуме в Москве вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Есть отдельный прогноз, что превысим 100 миллиардов долларов"

- Алексей Оверчук

По итогам 2022 года общий объем взаимной торговли между странами союза составил $84 млрд, этого удалось достичь благодаря условиям, созданным для бизнеса на территории ЕАЭС, - отметил российский вице-премьер, передает Sputnik Казахстан.

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