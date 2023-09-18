Россия стала главным торговым партнером Казахстана в ЕАЭС

Опубликовано: 10:37, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На РФ приходится 92% товарооборота Казахстана с ЕАЭС. В Россию Казахстан поставляет автомобили, а импортирует продовольствие.

Товарооборот Казахстана в ЕАЭС главным образом связан с Россией, на нее приходится более 90% оборота.

"В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Армения занимает 0,1%, Беларусь – 3,3%, Кыргызстан – 4,6%, Российская Федерация – 92%"

– Бюро национальной статистики

За январь-июль текущего года объем торговли Казахстана со странами ЕАЭС превысил $16,52 млн - плюс 5,6% по сравнению с прошлогодними данными. Республика сократила импорт на 6,3% относительно прошлого года и на 32,3% нарастила экспорт, при этом объем импорта почти на 70% превышает экспорт.

Казахстан в ЕАЭС экспортирует автомобили и другие транспортные средства, оборудование, приборы, а также продукты химической промышленности. Ввозит республика в основном различные виды продовольствия и металлы.