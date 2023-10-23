Мусульмане России смогут сдать кровь для пострадавших в Газе

Стать донором и помочь пострадавшим в Газе смогут мусульмане России. В мечетях страны могут открыться пункты сбора крови.

В России может быть организован сбор крови для раненых в секторе Газа, информация об этом появилась в заявлении расширенного президиума Духовного собрания мусульман России (ДСМР).

"Мы предлагаем создать рабочую группу при Межрелигиозном совете России по координации действий религиозных организаций и сбору необходимой помощи для пострадавших. При сотрудничестве с Министерством здравоохранения Российской Федерации мы предлагаем организовать в мечетях страны сбор крови для помощи пострадавшим"

– ДСМР

Российские мусульмане готовы не только отправить в Газу донорскую кровь, но и медиков. Соответствующий запрос направлен к Генассамблее ООН.