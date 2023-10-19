Азербайджан подал в суд на Армению за разжигание межнациональной розни

Власти Азербайджана подали в Международный суд иск на Республику Армения за пропаганду ненависти к азербайджанскому народу. В доказательство был предоставлен отчет в тысячу страниц.

Представители МИД Азербайджана подали иск на Армению в Международный суд в связи с антиазербайджанской политикой, которая проводилась армянской стороной. Об этом рассказал замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов. Он напомнил, что в прошлом году власти РА проводили митинги с лозунгами "Армения без тюрков". По этим и другим событиям собраны доказательства, которые были размещены в документе на тысячу страниц.

"Азербайджанская сторона 23 января текущего года заявила и представила в Международный суд свой основной иск, основанный на тысячах страниц доказательств в связи с почти тридцатилетней незаконной военной оккупации Арменией международно признанных суверенных территорий Азербайджана, изгнанием этнических азербайджанцев со своих исторических земель, совершением геноцидов и других преступлений против человечества"

– Эльнур Мамедов

Мамедов подчеркнул, что власти Армении десятилетиями проводят целенаправленную пропагандистскую деятельность против азербайджанского народа. Он отметил, что политика РА противоречит правилам, которых придерживается Азербайджан. В частности, Баку поддерживает равные права этнических армян и призывает к миру между народами.

Отмечается, что сегодня в азербайджанской столице был презентован отчет о "Преступлениях на почве ненависти и разжигании ненависти в отношении азербайджанцев". В мероприятии приняли участи представители МИД, прокуратуры, Министерства науки, СМИ, депутаты и деятели науки Азербайджана.