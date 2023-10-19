Армения согласилась на три принципа мира Азербайджана

Никол Пашинян заявил о согласовании основополагающих принципов мира между Азербайджаном и Арменией. Ереван хочет подписать договор с Баку и нормализовать отношения с Ереваном.

Армянский премьер Никол Пашинян заявил о согласовании трех основополагающих принципом мира и урегулирования армяно-азербайджанских отношений. По его словам, заключение мирного договора становится реалистичным.

Глава правительства сообщил, что первый принцип заключается в признании территориальной целостности друг друга, второй – становлении Алматинской декларации как политической основы для делимитации и демаркации границы, третий – в открытии всех коммуникаций на основе взаимного уважение суверенитета, юрисдикции и законодательства.

"Три основных принципа урегулирования отношений и мира с Азербайджаном согласованы, и если стороны сохранят верность этим согласованным принципам, подписание договора о мире и урегулировании отношений станет реальным"

- Никол Пашинян

Он отметил, что в планы Армении входят подписание мирного соглашения с Азербайджаном и нормализация отношений с Турцией.