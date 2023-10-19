Лавров и Байрамов провели телефонный разговор

Главы МИД России и Азербайджана провели телефонные переговоры. Стороны обсудили сотрудничество России и Азербайджана, а также вопросы азербайджано-армянского мирного процесса.

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией, перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также текущую ситуацию в регионе.

Также главы внешнеполитических ведомств отметили важность нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках суверенитета и территориальной целостности стран, установления прочного мира в регионе.

В заключение министры обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.