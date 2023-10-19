ХАМАС хочет видеть Россию посредником по сектору Газа

ХАМАС выступил за посредничество Москвы по сектору Газа. Но согласия нет с израильской стороны из-за позиции США. Вашингтон хочет видеть посредниками Египет и Катар.

Глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение хочет, чтобы Россия была посредником по палестино-израильскому вопросу. Однако, по его словам, этого не хочет Израиль.

Он отметил, что Тель-Авив не желает видеть Москву посредником, так как этого не хочет Вашингтон. Мазрук добавил, что посредниками, по мнению США, должны стать Египет и Катар. Такой же позиции придерживается и Израиль.

"Но ХАМАС хочет, чтобы Россия играла важную роль в регионе Ближнего Востока. Это отвечает интересам угнетенных народов и создает баланс между крупными державами в регионе Ближнего Востока"

- Муса Абу Марзук