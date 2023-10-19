Гарибашвили рассказал о трехсторонней встрече с Асадовым и Пашиняном

Грузинский премьер поведал о деталях трехсторонних переговоров с участием его азербайджанского и армянского коллег, которые прошли в Тбилиси. Ираклий Гарибашвили озвучил повестку встречи.

Глава правительства Грузии рассказал, как прошла трехсторонняя встреча с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и армянским премьером Николом Пашиняном.

По словам Ираклия Гарибашвили, в ходе беседы стороны поговорили о крупных проектах регионального уровня, которые принесут пользу всем участникам.

"Я очень рад возможности принять премьер-министров Армении и Азербайджана в рамках Тбилисского форума Шелкового пути, чтобы поговорить о будущем Южного Кавказа и масштабных региональных проектах, реализация которых отвечает общим интересам"

– грузинский премьер

Гарибашвили заявил о готовности Грузии к дальнейшим усилиям на пути к миру и стабильности, а также к шагам по экономическому развитию на благо всех стран региона.

Напомним, ранее стало известно, что Евросоюз проводит переговоры с Азербайджаном и Арменией по подготовке новой встречи глав государств в Брюсселе. Хотя запланированная на конец октября беседа не состоялась, в Брюсселе рассчитывают на согласие Баку и Еревана – обе стороны подтвердили приверженность мирным переговорам.