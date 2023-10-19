Вестник Кавказа
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Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа

Израиль расширяет наземную операцию в секторе Газа
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Представитель армии обороны Израиля сообщил о расширении наземной операции в секторе Газа.

Израильская сторона расширяет наземную операцию в секторе Газа. Об этом официально сообщил представитель ЦАХАЛ.

По словам  Даниэля Хагари, израильские военные активнее атакуют сектор Газа. Он уточнил, ВВС Израиля наносят удары по целям, расположенным под землей, и по объектам, которые используются террористами.

"В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны"

– представитель армии Израиля

В Палестине ранее сегодня заявили, что из-за ударов со стороны Израиля в секторе Газа не работают ни мобильная связь, ни интернет, так что эта территория фактически отрезана от внешнего мира.

Напомним, 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС совершило массовый ракетный обстрел Израиля, а также ворвалось на его территорию, взяв в заложники десятки человек из многих стран мира, в том числе из России.

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Армия Израиля: численность, вооружение и военная мощь
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