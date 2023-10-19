Гарибашвили: Грузия заинтересована в мире на Южном Кавказе

Ираклий Гарибашвили назвал Грузию беспристрастным посредником между Баку и Ереваном. Он подчеркнул, что Тбилиси заинтересован в мире на Южном Кавказе.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси заинтересован в мире между Азербайджаном и Арменией, поэтому является беспристрастным посредником в переговорах.

"Мы совместно провели важные встречи, была и трехсторонняя встреча. Грузия как беспристрастный, нейтрально-объективный посредник и друг обеих стран, заинтересована в установлении долгосрочного мира и стабильности в нашем регионе. Наша страна и я лично, как глава правительства, готовы в этом участвовать"

- Ираклий Гарибашвили

Он напомнил, что в этом году Азербайджан празднует 100-летия Гейдара Алиева. По этому поводу состоялась церемония закладки фундамента театра Азербайджана имени общенационального лидера азербайджанского народа.

Гарибашвили выразил благодарность Али Асадову за визит и посещение форума «Шелковый путь – Тбилиси».