Ключевая ставка в России поднялась до 15%

Сегодня ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 15%. Решение связано с инфляционным давлением.

Центральный Банк России 27 октября на заседании поднял ключевую ставку до 15% годовых, сразу на 2 пункта.

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях"

– регулятор

Дальнейшие решения ЦБ будут зависеть от динамики инфляции относительно цели, развития экономики согласно прогнозам и от оценки рисков и реакции на них финансовых рынков.

В последний раз ставка росла в сентябре. С июля 2023 года, то есть за четыре месяца, ключевая ставка выросла уже вдвое. До этого она на протяжении 10 месяцев оставалась неизменной и составляла 7,5%.

Причины повышения ключевой ставки

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь указал на то, что Центробанк России продолжает политику повышения ключевой ставки из-за опасений роста инфляции.

"Банк России п опасается, что инфляция может превысить те 7%, которые он определил для себя как целевые. В то же время в правительстве определили для себя инфляцию в 7,5% в качестве целевого показателя. Вполне возможно, что ЦБ также хочет немного повысить привлекательность рублевых вложений, чтобы люди не вкладывали деньги на валютный рынок. Но самое главное – это инфляция" – объяснил эксперт.

Влияние ставки на курс валют

При этом он выразил сомнение в том, что повышение ставки скажется на курсе доллара.

"Я не думаю, что это повлияет на курс доллара, поскольку основное направление борьбы за укрепление рубля заключается в мерах поступления выручки и использования оттока валюта из России. Это не связано с процентной политикой" – отметил Александр Абрамов.

Снижение ставки не за горами

Он также выразил мнение, что Центробанк в скором времени сможет понизить ключевую ставку.

"Я думаю, что в скором времени Банк России перестанет повышать ставку. В начале 2024 года мы столкнемся с феноменом – ставка будет высокой, а инфляция резко упадет. Упадет она из-за технического фактора. В прошлом году цены в это время начали резко снижаться, поэтому сейчас из-за эффекта базы мы видим рост инфляции. В январе 2024 года будет обратная тенденция. База прошлого года будет высокой, поэтому мы увидим падение уровня инфляции в месячном выражении до 4-4,5%. Поэтому с января у ЦБ появятся полные основания резко снизить процентную ставку" – считает профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.