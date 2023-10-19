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Премьеры Армении и Азербайджана пообщались в Мухрани

Премьеры Армении и Азербайджана пообщались в Мухрани
В пригороде Тбилиси состоялась встреча глав правительств Армении и Азербайджана. Грузинский премьер выступил посредником. Детали встречи не разглашаются.

Главы правительств Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Али Асадов провели переговоры при посредничестве грузинского коллеги Ираклия Гарибашвили. Встреча прошла в Мухрани, неподалеку от Тбилиси.

Детали переговоров пока не сообщаются, однако грузинские СМИ проинформировали о том, что встреча продлилась несколько часов.

Ранее сообщалось о том, что Армения может стать транзитной страной для транспортировки газа из Азербайджана в Европу. Кроме того, также республика может начать поставки электроэнергии.

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