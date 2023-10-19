Вестник Кавказа
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США продолжат усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении

США продолжат усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мир между Баку и Ереван важен для всего региона, заявили в Госдепе. Вашингтон будет продолжать прикладывать усилия для достижения мира.

Усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией будут продолжены, заверил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Думаю, что обеспечение мира между двумя этими странами отвечает их интересам, а также интересам региона и всего мира. Мы будем продолжать усилия в этом направлении"

– Миллер

Переговоры глав МИД двух стран при участии госсекретаря Энтони Блинкена прошли в США в июне. Тогда стороны смогли прийти к понимаю по проекту соглашения мирного договора.

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