США продолжат усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении

Мир между Баку и Ереван важен для всего региона, заявили в Госдепе. Вашингтон будет продолжать прикладывать усилия для достижения мира.

Усилия по достижению мира между Азербайджаном и Арменией будут продолжены, заверил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Думаю, что обеспечение мира между двумя этими странами отвечает их интересам, а также интересам региона и всего мира. Мы будем продолжать усилия в этом направлении"

– Миллер

Переговоры глав МИД двух стран при участии госсекретаря Энтони Блинкена прошли в США в июне. Тогда стороны смогли прийти к понимаю по проекту соглашения мирного договора.