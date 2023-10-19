Тбилиси и Челябинск свяжет прямой рейс

Самолеты в ноябре начнут летать между Тбилиси и Челябинском. Рейс запускает российский Red Wings.

Авиакомпания Red Wings с 15 ноября начнет выполнять рейсы между грузинской столицей и Челябинском.

Планируется осуществлять один рейс в неделю. Каждую среду лайнер будет вылетать из Челябинска в 16.20, в обратную сторону вылет назначен на 19.25. Время полета между городами 3 часа 15 минут, информирует перевозчик.

Между РФ и Грузией с 2023 года перевозки выполняют две российские компании - Red Wings и Azimuth, а также грузинская Georgian Airways.